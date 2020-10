NULLKALOREID POLE OLEMAS! Müüt toidust, mille ülesöömine ei tee paksuks... teeb veelgi priskemaks! 

On tehtud mitmeid uuringuid, kus nenditakse ilmselget – isegi tervislikuks peetud toidu puhul kehtib energia jäävuse seadus: mida suurem portsjon, seda suurem on oht kaalutõusuks. Seetõttu on ka järeldatud rohkem kui korra, et läänemaailma halvav rasvumistõbi sattus samale ajale, mil portsjonid muutusid hüppeliselt suuremateks. Teiseks rasvumisepideemia põhjuseks peetakse nn tervislikeks peetavate toitude eelistamist. Neis on vastavalt hetkemoele eemaldatud kas rasv või suhkur, aga korvatud see mõne teise, samakalorilise koostisainega.

Lahja toit on kaalulangetamisel väga hea abiline – ent küsimus on kogustes. Kui rasvavaest lahjat liha süüa mitu portsu, tõuseb saadav kaloraaž liiga kõrgele ka karmima treeningu korral. Toona sööbisid mällu rühmanõustaja sõnad: "Ka hea asjaga liialdamine on ikkagi liialdamine ja kahjulik."

Miks siis ikkagi kipuvad inimesed üle sööma?

Lisaks kõhutäitmisele peab toit pakkuma rahuldust meeltele. Kui suur see vajadus on, sõltub igaühe taustast. Toit on meie kultuuris sageli auhind, kiitus hea töö eest, kokkusaamispunkt. Toidu maitse on meile väga oluline, küsimus pole ju vaid energiahulgas.

Toiduga kaasnevatest emotsioonidest – maitse, kuuluvus, rahuldus – sõltub küllastumise teke, rahuolu saamine, mis suunab ajju signaali: nüüd aitab! Me võime kinni pista terve vaagnatäie riisivahvleid, nii et kõht valutab, ent kuna küllastumine jääb saamata, hakkavad meie meeled peatselt uuesti midagi "head" otsima. Isegi kui see hea on midagi analoogiliselt vähekalorilist, näiteks lillakapsaõisikud, küünib kalorite kogunumber juba üsna kõrgele.

Portsjonite suurus on aastate jooksul hüppeliselt suurenenud. Võtke kasvõi võrdluseks vanaema serviisi praetaldrik ja kõrvutage seda kapis olevatega. Tänapäeval meenutavad taldrikud juba liudasid. Sarnaselt on suurenenud tassid ja pokaalid. Hiljuti tehtud uuringu kohaselt on tänapäeval keskmine punase veini klaas kolm korda suurem kui sajanditagune.