SPARGEL, MAIKUU KUULUTAJA: 10 lihtsat rooga sparglist igale maitsele 

Sparglit kasvatati juba 2000 aastat tagasi. Antiikaja kreeklased ja roomlased hindasid seda taime nii maitse kui ka ravitoime pärast. Ka tänapäeval on spargel läänemaailmas väga populaarne köögivili, mille kasvualasid laiendab taime väga hea liivase ja soolase pinnase taluvus. Kvaliteedilt peetakse üheks parimaks Saksamaal kasvatatavat valget (pleegitatud) sparglit.

Maailmas on kaks sparglihooaega - üks on kevadel, teine sügisel. Kevadel tärkab spargel põhjapoolkeral, sügisel lõunas.

Sparglil on ka tugev afrodisiaakumi maine. Selle tarbimist seostatakse libiido tõusuga ning üldise parema enesetundega. On suisa väidetud, et seksuaaltung tõuseb juba peale kolmepäevast sparglisöömist.

Paljud armastajad aga ei söanda seda teha, kuna sparglisöömise üks kõrvalnähte on tugevama aroomiga uriin. Selle pärast aga ei pea väga muretsema, sest vaid pooltel inimestel on võime seda tunda. Teine pool aga pidagu meeles, et WCs käimine on nagunii privaatne ja hügieenireeglitest kinnipidamist eeldav tegevus.

Valge või roheline spargel?

Valge spargel kasvab üleni mulla all ega sisalda seetõttu üldse klorofülli, maitselt on ta mahe. Roheline spargel kasvab valguse käes ning on tugevama tekstuuri ja maitsega. Rohelist sparglit saab süüa kevadel vaid teatud ajani, millal ta muutub liiga puitunuks. Enamasti saabub see juunis.

Kasulik spargel