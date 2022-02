ARHIIV | MAITSKEM TARTU RAHU: läbirääkimiste kulinaarne taust, lisaks 10 retsepti pidupäevaks

Õhtuleht on kirjutanud, et Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska osas hinnata kulinaarita. Tema kokaks valitu langenud kohe Poska küsimusterahe alla: "Kas oskate valmistada Požarski kotlette? Rassolniku suppi? Kulebjakat täitega tellimise peale?" Kokk noogutanud pead.On kirjutatud, et kaks kuud koos olnud läbirääkijad sõid-jõid sõjaaja kiuste nii kuis jaksasid. Neile vaaritasid süüa erakokad, peale selle käisid nad restoranides einestamas. Tartu kauplustest telliti endale muuseas seakarbonaadi, vasika- ja lambapraadi, põrsapäid ja -jalgu. Konverentsimajja telliti rahuläbirääkimiste lõpus ka võid, suhkrut, 28 toopi rõõska ja 3,5 toopi vahukoort.