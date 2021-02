PISTA JÄÄTIS AHJU! Magus õppetund nii füüsikast kui ka poliitikast (+ retseptid) 

Ülekäpsetatud jäätis ehk ahjus või küpsetatud Alaska (inglise keeles: baked alaska) loodi New Yorkis Delmonico’s restoranis aastal 1876. Eesmärk oli tähistada Alaska Venemaalt ostmist. Vene keisririik müüs 30. märtsil 1867. enda osa Põhja-Ameerikas 7,2 miljoni USA dollari eest (tänapäeval ligikaudu 113 miljonit dollarit) Ameerika Ühendrikidele. Ruutkilomeetri hind oli umbes 4,74 dollarit. Roog sümboliseeris Alaska lumist välimust ja tulist tahet, mida selle allutamine nõuab.

Esiteks besee. Tugevasti vahustatud munavalgetest ja suhkrust mass, inglise keeles meringue, on pärit Euroopa köögist. Legendi järgi lõi selle üks Itaalia kokk Gasparini Šveitsi külakeses nimega Meiringen, ent ajaloolased ei suuda sel tõepõhja leida. Eestis on kasutuses hoopis nimi besee, mis on tuletis prantsusekeelsest suudlust tähendavast sõnast. Esimesed retseptid besee valmistamise kohta pärinevad Prantsuse ja Inglismaa kokaraamatutest 17. sajandi lõpust.