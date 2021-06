LEITSAKUST VÕITU: 7 viisi kuumarabandust toiduga tõrjuda. Näiteks söö tšillit!

Kuumalaine ajal on toidul laialt võttes kolme esmärki - varustada keha vajalike toitainetega, jahutada ning hoida keha vedelikutaset vajalikul kõrgusel. Lisaks võiks veel suvel kogeda mõnusaid ja toredaid maitseelamusi, vahendab The Daily Meal .



2. See, et väljas on kuum, ei tähenda, et hügieeni seisukohalt halvad bakterid tunnevad end sama nigelalt kui sina. Vastupidi! Pese juurvilju põhjalikult puhta voolava vee all. Hoolitse isikliku hügieeni eest, sest kuumus passib bakteritele eriti hästi. Ära jäta tooraineid ega valmis toitu palavasse ega päikese kätte!