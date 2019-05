TEADLASED SOOVITAVAD: Joo kohvi, kaitsed südant! 

Selle uuringu kohaselt peaks kohviga sõprust sobitama just ülekaalulised, suhkruhagusele kalduvad ning eakad inimesed, kes saavad niimoodi tõsta oma südamelihaste vastupanuvõimet. Neljast tassist kohvist saadav kofeiini hulk aitab tõsta südame vastupanu infarktile ning parandada juba kahjustatud kudesid.

Düsselforfis asuva Heinrich-Heine ülikooli ning IUF-Leibniz instituudi teadurite poolt läbi viidud uuringus avastati, et kofeiin ergutab südamele vajaliku proteiini p27 liikumist kudedes. Lisaks tugevdab kofeiin rakuseinu ning seetõttu muudab nad tervemateks.

Hiirte peal tehtud testid näitasid, et kofeiin mõjus hästi vanade, ülekaaluliste ning suhkruhaiguse lävel olevate loomade südametele.

Uuringu läbiviijad nendivad, et kohvi joomine võiks olla eakamate seas üks lisafaktor, millega oma südame tervishoidu edendada. Samas on meedias sõna saanud ka kriitikud, kes osutavad, et tulemusi tuleks katsetada ka inimeste peal. Nad nendivad, et keegi ei peaks hakkama südame nimel rohkem kohvi jooma, ent need, kes juba seda teevad, võivad rahus jätkata.

Lisaks on täheldatud, et enamasti on inimestel harjumus koos kohviga tarbida ka suhkrut ning rasva sisaldavaid tooteid. Ehk - paksu piimavahuga kohviga liialdamine hea pole ning igatsorti magusad ja rasvased küpsetised ammugi mitte. Ka tuleks liigse suhkru tõttu eemale hoida kofeiini sisaldavatest karastusjookidest.

Varasemad uuringud on tuvastanud, et kofeiinil või olla ka kaalu tõusu pärssiv efekt, kuna kiirendab ainevahetust.

Samas võib kofeiin mõjuda ka eakatele halvasti, tõstes juba niigi kõrget vererõhku. Ka peaks kofeiinist hoiduma inimesed, kel on probleeme ülierutuvuse või närvisüsteemi häiretega. Kindlasti tuleks silm peal laste kofeiinitarbimisel, mis võiks olla võimalikult madal.