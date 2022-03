VÄSINUD? Viis toitu, mida oma tervise nimel kevadel ilmtingimata sööma pead

On ju üldteada, et toit suudab mõjutada meeleolu ja seega ka üldist õnnetunnet. Geniusbeauty nimetab viis toitu, mida tuleks just kevadeti oma tervise nimel ilmtingimata süüa – need teevad su energilisemaks, rõõmsamaks ja optimistlikumaks.

2. Petersell. Järgmine kord, kui toidule on kaunistuseks lisatud petersellileht, söö see ära. See taim aeglustab vananemist ning osaleb vere- ja maksapuhastusprotsessis. Petersell sisaldab A ja C vitamiine ning flavonoide. Need antioksüdandid kaitsevad keha vabade radikaalide eest. Lisaks soodustab petersell seedimist.

3. Porgand. Porgandisalat või lihtsalt porgandite söömine on parim kevadine suupiste. Tasub aga meeles pidada, et oranžidest köögiviljadest saadavad vitamiinid imenduvad paremini koos rasvadega, sestap lisa porgandisalatile törtsuke õli. Porgand on rikas beetakarotiini poolest, mis koos taimeõliga muutub A-vitamiiniks. Porgandiga sobivad paremini kanepi- või pähkliõlid. A-vitamiin tugevdab immuunsüsteemi, parandab limaskestade taastumist, niisutab nahka ja turgutab ka nägemist.

4. Mesi. Teades suhkru negatiivset mõju kehale võiks selle asendada mikroelementide rikka meega. Mesi toetab ainevahetust. Kui sa lisad lusikatäie mett tee sisse, aitab see tee mõju tugevdada.

5. Jogurt koos kliidega. Kliide kasulikkusest on ehk igaüks kuulnud, kuid ei ole osanud neid oma igapäevasesse menüüsse lisada. Parim viis kliisid süüa on lisada neid jogurtisse – see aitab puhastada keha toksiinidest ja annab täiskõhutunde. See on äärmiselt oluline, kui pead piiratud kalorsusega dieeti ja tahad kaalust alla võtta ilma nälga tundmata.