Pidulikule aastalõpulauale: pohladega rummiruudud 

Meie pere jõuluõhtusöögi magusaks grande finale'ks jõudis lauale mandariinikuhjade ja pähklite kõrvale just see rummikook pohladega. Mõtlesime, et ei hakka mingit suur kringlit ega torti tegema, vaid just midagi hõrku, aga samas kodust, mida soovi korral saab päris väikese killu võtta, et magusaisuga sõbraks jääda ning mis muu hea parema kõrvale ikka kenasti kõhtu ära mahuks.Ja siis veel, et... kellele rummikoogid ei meeldiks? Eriti veel, kui neil on peal pehme šokolaadi-ganache ning heldelt hapukaid oma aiast-metsast korjatud pohli. Kellel magusasahtel kõhus suurem on, neile võib rummikoogi juurde ka palli vaniljejäätist serveerida.