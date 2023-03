Märtsi lõpus tähistatakse spinatipäeva. See rikkaliku toiteväärtusega roheline lehtköögivili on igati väärt tähistamist! Spinat on suurepärane vitamiinide ja mineraalainete allikas, seda kutsutakse lausa supertoiduks. Eriti kasulik ajutegevusele, sest sisaldab rohkelt luteiini.