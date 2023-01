KOKKUHOIDLIKU GURMEE: südametest ja sabadest saab kiirelt maitsva kõhutäie

„Rupsid on kindlasti soodsamad kui liha. Välja arvatud vast veiserupsid, need on sealihaga suht samas hinnaklassis,“ ütleb Kodukirja köögitoimetaja Pille Enden. „Samas inimesed sageli ei tea, kuidas neid valmistada. Aga kindlasti takistab neid söömast ka eelarvamus,“ tõdeb ta, et kui pelgalt proovida, jääb nii mõnigi hea asi ka avastamata.