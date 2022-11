HEAD ISU! Täna on ametlik kreemise kanasupi päev

Lörtsise või vihmase ilmaga, kui ka külm on näpistanud, pole midagi paremat kausitäiest kuumast maitseküllasest ja igati kosutavast kanasupist. Olen küll selge kanasupi austaja, kuid selle päeva puhul valmistasin spetsiaalselt hoopis kreemise puljongi. Tuleb tunnistada, et just selliseks ajaks nagu praegu, on see ikka väga hea ja täidab kõhtu üllatavalt hästi!