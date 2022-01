SUUS SULAV: Angelica Udeküll püüab elustada Henrik Kalmeti lapsepõlvemaitsed Prantsusmaalt - sibulasupp ja Chausson aux pommes 

On vähetuntud fakt, et näitleja Henrik Kalmeti lapsepõlvest möödus osa Prantsusmaal elades. Tippkokk Angelica Udeküll püüab elustada Henriku lapsepõlvemaitseid kasutades Eesti tooraineid. Kas Polli kasvandi õunad, meie must küüslauk ja puljongimeistrid suudavad pakkuda sama või rohkemgi kui legendaarsed prantsuse maitsed?