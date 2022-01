Peakokk Manu: „Üks kord elus võiks karuprae küll ära proovida“ 

Foto: Kolaaž, pildid Stanislav Moškov, ajakeskus Wittenstein, Klunker

„Eesti karu on väga hea. Kui ta on mitte väga vana ja mitte väga suur, siis on tal superkvaliteetne liha,“ ütleb Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille ehk Manu ja arvab, et üks kord elus võiks karuprae küll ära proovida. Kus Eestimaal tänavuseks aasta loomaks valitud karu proovida saab, milline osa mõmmikust kõige maitsvam on ja kuidas seda kodus valmistada? Teada saad sedagi, kuidas maitseb aasta linnuks valitud metskurvits, kuidas valmistada aasta kala ahvenat ja mida teha aasta puuks valitud pihlakaga?