KASULIKUD KÖÖGIVIDINAD | Kuidas teha nii, et leib oleks pehme ja sai püsiks krõbe?

Foto: Tootjad ja e-poed

Leib ja sai on meie igapäevasel toidulaual olulised, olgu siis poest ostetuna või ise küpsetatuna. Et küpsetamine õnnestuks ja küpsetised kauem värsked püsiks, on mitmeid tarvilikke vahendeid.