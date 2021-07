NÄLJASED, TÄHELEPANU | Põhjalik ja läbimaitstud kaart, kust Tartus leiab häid vegepitsasid! 

Foto: Joonas Hint

Mida teha, kui oled vegan, väljas on päikeseline kevadpäev, aga oh häda – nälg näpistab ning sul pole õrna aimugi, mida veel lõunaks süüa? Muidugi tuleb sel juhul helistada läbi oma sõbrad ning kutsuda nad keset ausat tööpäeva Pirogovi parki piknikule, et tellida terve kuhi veganpitsasid!