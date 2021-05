VALMIVAD ILMA FRITÜÜRITA: parimad krõbedad bataadifriikad 

1. Pese ja harja bataadid üle, aga ära koori. Koored aitavad kangidel küpsedes kuju hoida, samas on koore all peidus ka toitained.

2. Lõika bataadist ühesuurused kangid ja pane need 30 minutiks suurde kaussi külma vette seisma. Seejärel nõruta bataadid ja patsuta köögirätiga kuivaks.

4. Lao kangid ühe kihina küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile, vajadusel jaota need mitme plaadi vahel. See on tähtis, sest üksteise peal olevad kartulid hakkavad krõbedaks küpsemise asemel hauduma ja sel juhul jäävad kartulid pehmed.