SUUR MAITSETEST! Loomulikku värvi ja puhta maitsega maksapasteedi otsingul 

Enamik inimesi on harjunud pasteeti leiva peale määrima, ent minu üheks suureks lemmikuks on saanud ka pasteediga täidetud profitroolid. Maksapasteet on köögiklassika, mille sarnast teist lihtsalt ei ole!

Võtsime viiese seltskonnaga ette kuus enim müüdavat maksapasteeti. Žüriiliikmete sekka oli sattunud kaks eriti andunud pasteedisõpra. Kaks arvustajat jäid tagasihoidlikumale positsioonile ja ütlesid, et pasteedivõileib täitsa meeldib või käib kah. Üks testija aga pasteeti vabatahtlikult ei osta, sest ta ei hooli sellest üldse.

Hindamisel jälgisid testijad koostisosi ning andsid punkte ka selle järgi, kuidas pasteet välja nägi ja maitses.