SAMM-SAMMULT | Hõrk karamelli-pähklimaius šokolaadis 

GALERII

Foto: Kristi Rebane

Selle asemel, et osta poest mõni popp šokolaadiamps, valmista see ise! Batoonid, kus küpsisepõhjal on karamelli-soolapähklikiht, mis kaetud šokolaadiga, meenutavad maitselt nii Twixi kui ka Snickersit, kuid on kordades tervislikumad.