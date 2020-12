Naistelehe köögiuudised: vaheldust süldile, nõude sekkar ja talupood veebis 

Millal sa viimati ostsid toitu otse talunikult? Nüüd on sul see võimalus, kusjuures isegi kodust lahkumata. E-turg on avatud veebilehel Pood.talutoit.ee. See pole traditsiooniline e-pood, vaid koht, kus talunikud müüvad oma toitu isiklikult, justnagu oleksid päris turul. Igal tootjal on jutustada oma lugu ja iga tootja toode on omamoodi eriline ning põnev. Tutvu kindlasti ka e-turul olevate tootjate profiilide ja nende lugudega! Lisaks on pühade ajal e-turul olemas ka kategooria «Jõulueri», kust leiab toredaid jõulutooteid ja kinkekarpe.