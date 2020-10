AVASTA UUSI MAITSEID: riisijahuga matcha-küpsised 

Retseptis on 1-2 tl matcha-pulbrit ning mida rohkem rohelise tee pulbrit lisad, seda – üllatus-üllatus – tuntavama matcha maitsega (ning seda rohelisemad) küpsised saad. Pildil olevad küpsised on tehtud 1 tl pulbriga, kuna sel korral sai mul matcha lihtsalt otsa. Järgmisel korral tegin küpsiseid 2 tl matcha'ga ning mõne sööja jaoks, kes rohelise tee, eriti just matcha spetsiifilise maitsega harjunud ei olnud, tundusid küpsised veidi mõrud. Mulle endale maitsesid aga suurema koguse matcha'ga küpsised rohkem. Iseloomuga. Riisijahuga valmivad küpsised on ka gluteenivabad.