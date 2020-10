Sealiha retseptid LAUSA SULAB SUUS | Siidris hautatud seapõsed Pille Enden , täna, 06:24 Jaga: M

Seapõseliha on lausa suussulav ja magus kui on saanud pikalt haududa. Puhast põseliha tasub otsida turult, kuid kui seda leida ei õnnestu, siis terve seapõsk on lettidel tavaliselt olemas. Sellest saab taise osa ära lõigata. Kamara ja rasvaga tükke võib kasutada näiteks kapsa hautamisel või hapukapsasupi keetmisel.