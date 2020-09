TÕMBA PÄEV TERVISLIKULT KÄIMA: Lehtkapsas ja kurk smuuti sees kõlavad ju põnevalt?  

„Mille järgi isu on, selle kannmikserisse paned,“ kinnitab kohviku Komeet teenindusjuht Stefanie Staritšenkov. Smuutit saab teha kõigest. „Tee aga kapiuks lahti ja vaata, mis seal parasjagu on. Peaasi, et üks asi annaks konsistentsi ja teine teeks vedelamaks, et saaksid juua.“

„Meie teeme kodus tihti kamasmuutit. Paneme mandlipiima, kama, mustikaid või ükskõik milliseid hooajamarju. Kui natuke toekamat tahaks, siis lisame banaani. Mõnusalt paksem jääb ka pirniga,“ ütleb Stefanie Staritšenkov.

Aga lapsele saavat kõige lihtsama smuuti banaanist, maasikatest ja keefirist, piimast või isegi veest. „Kui suvel leian aiast ka musti sõstraid, siis on juba väga hea.“