Toiduuudised KURGIHOOAEG KESTAB | Proovi ka neid kahte retsepti: sinepised kurgid ja toores kurk omas mahlas Kersti Eero , täna, 16:00 Jaga: M

GALERII

Eestimaal on põlvest põlve kurke talveks purki pandud ja üha põnevamad retseptid annavad sellele vaid hoogu juurde. Foto: PantherMedia

„Kurgihoidiseretsepti otsisin päris kaua. Mõni oli liiga äädikane, teine jälle liiga soolane või liiga magus, aga sinepiste kurkide ja toorku peale jäin nüüd pidama,“ arvab Kõrveküla naisseltsi "Miina" hoidisemeister Mari Leover, et ega ta peagi enam maailma nii väga avastama. Sinepiste kurkide suur pluss on seegi, et seal saab ära kasutada vanu kurke.