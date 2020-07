Mõnujook mustsõstralehtedest: Võiduretsept ootas 30 aastat katsetamist  

„Enne Olustvere hoidistekonkurssi hakkasin mõtlema, et kust ma selle üldse sain. Siis tuli meelde, et Sakus maaviljeluse instituudis töötades kunagi üks töökaaslane andis. Tema oli Soomes külas käies selle ühe koduperenaise käest saanud. Aga seda olevat omal ajal ka Eesti taludes tehtud,“ teab Mari. Naerdes lisab ta, et jook on pruunikaskollane, „natuke haige pissi värvi“.