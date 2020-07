Suvine jogurtitort, mida pole vaja küpsetada 

Kreeka jogurti tort on mõnus maius suviseks koosviibimiseks kohvi kõrvale. Olulist rolli mängib valge šokolaad, mille kogus retseptis on just paras, et hoida kooki koos ning muuta maitse keskmiselt magusaks. Kaunistamiseks kasutage marju, mis on parasjagu kõige paremini kättesaadavad – olgu need vaarikad, murelid, põldmarjad või midagi muud.