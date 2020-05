Toiduuudised KEVADINE AHVATLUS: lillelised rabarberikorvikesed Blogi Jazzinokitchen , täna, 08:20 Jaga: M

GALERII

Maitsekoolkondi on erinevaid, kuid minu arvates on hapukooretäidis parim, kui on saanud täielikult jahtuda, ideaalis üleöö külmkapis. Foto: Blogi Jazzinokitchen

Rabarberihooaeg on aianurkades vohamas ning kuigi see retsept just väga rabarberiuputuse vastu ei aita – korvikestesse läheb vaid 1-2 vart – on need lillekesed sellegipoolest tegemist väärt. Silm puhkab ja maitseb ai kui hea!