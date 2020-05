TUUNI OMA KOHVI: kodused nipid ja trikid, kuidas kohv maitsvamaks muuta 

Kardemonikuprad Foto: Unsplash

Kardemon ja kohv käivad samuti kokku. Kardemon kohvis aitab muuta seda jooki aromaatsemaks ning muhedamaks. Kulinaarias on kardemon tuntud, kui kohvi sisaldavate magustoitude ja kookide maitsestaja. Niisiis raputa julgesti tassi natuke kardemoni. Taas - targem on seda teha parema lahustumise nimel nii-öelda joogi alla, enne tassi valamist.

Kardemon on just nende sõber, kes kardavad kohvi happelisust. See vürts aitab vähendada kõhuspasme, võidelda bakteritega ning leevendab põletikutunnuseid. Kardemonil on ka nn jahutav efekt, niisiis sobib see imehästi palaval päeval kohvijookidesse. Sellest maitseainest saab abi ka siis, kui on kalduvus iiveldamisele või oksendamisele.