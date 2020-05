KRIISIKÖÖGI VÄLJAKUTSE | Seda sulle staarkokad ei räägi ehk Kuidas juuretisega potisaiaga hambad murda 

Kõige tänulikum olen ma viimaste nädalate tobuvabohus kahele asjale. Neist esimene on see, et mu hea armas hambaarst oli karantiinist hoolimata nõus mu vähem kui 12 tunniga vastu võtma. Teine on juuretisesai, mille vanem õde sellesama hamba murdis.

Täiesti aus värk! Viimased kolm nädalat on minu köögis kasvanud uus lapsuke – juuretis – kaunis moonidega purgis, mistõttu nimetagem teda Moonikeseks. Kuna viimasel ajal on kõik karantiinis hakanud gluteeni piinama, ja erinevaid saiu vuhkima, siis eks allusin ka mina moodsa aja diktaadile.

Aga et asjade lihtsalt tegemine lihtsalt pole mul veres, otsustasin panuseid suurendada. Mina, kas teate, tahtsin teha pesuehtsat hapusaia ISE loodud juuretisega. Just see on maailmas suuri laineid löömas, sellele laulavad hosiannat kõik suuremad väljanded.