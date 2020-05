Aasia nuudlid: Kuidas nuudleid vitsutades saledaks saada? 

Kuigi suuremale osale eestimaalastest seostuvad makaronid eeskätt Itaaliaga, siis tõeline nuudlite kuningriik on hoopis Aasia. „Näiteks nii Hiina, Jaapani, Korea, Vietnami kui ka Tai nuudlikultuuri kohta võiks igaühe kohta eraldi loo kirjutada,“ ütleb maailmarändur ja veebipoe umami.ee perenaine Juta Raudnask.

Esmalt võib Aasia köökides kasutatavaid nuudleid eristada tooraine järgi, levinumad nuudlimaterjalid on nisu, riis, tatar, mungoad, maguskartul ja jamsijuur. Näiteks Jaapani köögist pärit konjaci-nimelisest jamsist tehtud läbipaistvad shirataki-nuudlid on pea nullkalorsusega ja gluteenivabad. Lisaks valmivad need hetkega. Aga jaapanlased teevad nuudleid isegi kirsiõitest.

Kindlasti saab nuudleid eristada pikkuse ja/või laiuse järgi, tuntumad on Juta sõnul vast pikad peenikesed või lamedad nuudlid.