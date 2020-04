SINK EI KÄI PAKIKASTI: kiiresti riknevad toiduained võivad postiga saates tervisele hakata 

Veterinaar- ja toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Ebe Meitern toob välja, et paljud toidu müüjad on asunud toitu tellijale saatma posti teel. „Ametile on tulnud viimastel nädalatel vihjeid, et posti teel saadetakse toit, mis võib sellisel viisil edastatuna rikneda ja muutuda tarbijale ohtlikuks. Antud tegevus on aga äärmiselt vastutustundetu."

Juhul kui toode on valmistatud näiteks lihast, kalast või piimast, vajavad need ohutuna säilimiseks kindlat temperatuuri. „Toidu müüja peab tagama, et kliendile antakse üle ohutu toode. Praeguses olukorras, mil paki kättetoimetamise ajad võivad viibida, ei taga see kindlust, et tarbijani jõuab ohutu toit isegi juhul, kui see on korralikult küpsetatud, keedetud või kuivatatud. Temperatuuri tõus loob soodsa keskkonna mikroorganismide paljunemiseks, mis võib sellise toote tarbimisel põhjustada haigestumist."