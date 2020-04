ETTEVAATUST, KODUKOKAD! Kui tahad toitu teistele müüa, võta end toiduametis arvele 

Paljud inimesed asunud oma koduköökides valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. . "Seoses eriolukorraga näeme, et üha enam on hakanud inimesed kasutama oma kodukööke, et valmistada erinevaid tooteid müügiks, " sõnas meediale saadetud teate vahendusel veterinaar- ja toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meitern. "Eraelamus toidu valmistamine on lubatud, kuid siinkohal on oluline rõhutada, et ametit tuleb oma tegevusest teavitada."