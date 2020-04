KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Franzia (Narva-Jõesuu) - kas kujutate ette, et toitu saab tellida 170 km kauguselt? 

Aga vaata sellepärast et saab! Ja et restoran Franzia peast põrunud peakokk Indrek Kõverik teeb hulle tempe, millest telepurk räägib ja ajakirjad kirjutavad. Ja nüüd veab see kodanik veel oma toodangut sisuliselt üle kogu Eesti laiali – vot see on kohanemine ja ellujäämistahe! Miks mitte sellist ogarust toetada, seda enam kui tema poolt tehtav on ka kurjama moodi hää!

Pakitäie hind koos kohaletoimetamisega on 45.-EUR. Kallis? No ma ei tea, kuna tegu on 4-inimese peale mõeldud komplektiga, millest jagub pikaks õhtuseks istumiseks, siis kas ikka on? Mina igatahes võtsin selle ette juba teist korda!

Vaadake nüüd sellele pildile ja liikuge koos minuga ülevalt alla.

Üleval hõbepaberis on ribiplaat. Sihuke tubli kilo kaaluv jurakas, mis ongi paras ette võtta neljakesi. Piiiikalt küpsenud ja suus-sulav, imemaitsev ja kõigi lemmik. Kui kohe soojalt pole mahti kallale asuda, siis tee ni nagu kokk soovitab: „lase mikrouunis* soojaks, et mitte kuivatada“. Mina lõikasin ribide kaupa lahti, määrisin grillkastmega kokku ja lasksin kiirelt üle süte. Urjuhh, kui rahule ma jäin!

Pruun päts selle all on odra-rukki-tatrakarask. Oi kui te vaid teaks kui hea see on! Nii hea, et seda ma tegin suisa ise järgi. Tiba magus ehk, aga selle ribi kõrvale ja eriti veel koos muude lisanditega sobib maruhästi.

Nüüd karbis sees vasakult paremale. Seda heledat karbitäit näete? See, mis on peaaegu et karbi endaga ühte karva? Minu meelest on see kogu komplekti kroonijuveel – (sametine, õuna ja sibulaga valmistatud) pekimääre, mida siinkandis kahjuks nii vähe kasutatakse. Ukrainas-Valgevenes-Poolas ja isegi Leedus teda leiab, siin aga ... ahjaa, setud kah vist kasutavad seda kraami leivamäärdena. Karaskiga koos umbehää!

Järgmine, kirjum karbitäis. Pašlõgin ehk ratatouille ehk köögiviljahautis – grill-liha kõrvale igati asjakohane suutäis, kus läbisegi paprika, suvikõrvits, porru ja juurseller.