RABARBER TÕSTAB PEAD! Kaks põnevat hoidist, mida julgelt katsetada tasub! 

Kuna aprillis veel väga palju aiast võtta ei ole, on see parim aeg mõttetööks ja katsetusteks uue hooaja tarbeks. Osa katsetustest saab ära teha sügavkülmiku varudega, et kui päris moositeoks läheb, on hea retsept kohe varnast võtta. Selle tulemusena valmis minul kaks imemaitsvat rabarbrihoidist.

Särtsakas rabarbri-küüslaugumoos juustule

See moos on samal ajal magus ja hapu, vürtsikas ja terav, annab tervist ja naudinguid. See sobib imehästi erinevate juustudega, aga miks mitte ka röstsaial. Kuna sel aastal on hea tervise hoidmine äärmiselt tähtis, on vürtsikas ja küüslaugune juustumoos vägagi omal kohal.