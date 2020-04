VIIRUSETÕRJE KÖÖGIS: 7 kohta, mille desinfitseerimisele peaksid erilist tähelepanu pöörama 

Paraku ei piisa edukaks viirusetõrjeks vaid selles, et hoidud väljakäimisest kuni tõesti on vaja, kannad maski ning pesed hoolikalt käsi. Ka kodu, täpsemalt köök vajab lisapuhastust, kuna esmatarbkeaup ehk toidupoe kotid jõuavad kõigepealt just sinna.

Kõigepealt vaata oma köögis ringi. Sa ju tunned enda kööki kõige paremini, kesole? Ah et ikka ei tunne? Taasta nagu vanakooli detektiivifilmis oma liikumine . Milliseid kohti puudutad sa kõige rohkem? Neid tulekski igapäevaselt puhastada ja soovitavalt ka desinfitseerida. Loe edasi, kuidas ja mis need on!