Vegan toidud TAIMNE TEISIPÄEV | Valguküllased krõbedad kikerherned Taimne Teisipäev , täna, 06:54 Jaga: M

Kikerherned Foto: Taimne Teisipäev

Röstitud kikerherned on üks nendest roogadest, mis võiks olla iga tervisliku toituja varamus. Ikka selleks, et valmistada 20-30 minutiga üks ülimaitsev ja valguküllane näks, mis saab olla nii pearoa juures, filmi kõrval kui peolaual. Vaja läheb vaid ühte konservi kikerherneid, õli ja maitseaineid, mis kapis oma aega ootavad. Pane need kolm toorainet kokku ja lase fantaasial möllata. Ehk leiad kodust küüslauku, oliiviõli ja seesamiseemneid? Tee hummusemaitselisi kikerherneid! Rapsiõpli, pitsamaitsaine ja röstitud paprikaga valmivad itaaliapärased kikerherned. Ka armetust puljongikuubikust saab asja ja valmivad köögiviljamaitselised kikerherned! Kas see on tõesti nii lihtne? On küll! Vaja läheb: