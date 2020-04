ALGAJA KODUKOKA ABC: kuidas kokata nii, et toit on maitsev ja köök puhas (samal ajal) 

Tegelikult pole see sugugi raske. Seleks tasub kiigata profikokkade nippide poole, kust on palju õppida, kui tahta teha süüa kiirelt, soodsalt ja võimalikult puhtalt.

Mice en place Foto: Katie Smith/Unsplash

See tähendab prantsuse keeles – kõik on kohal. Kokakoolis ons ee esimene asi, mis sulle selgeks tehakse. Söögitegemise ajal ei tohiks enam mööda kappe ja sahvreid vajalikke koostisosasid taga otsida. Nii saad vältida ka olukorda, et hakkad tegema pannkooke, aga munade vahustamise ajal avastad, et jahu on otsas ning seetõttu tuleb teha hoopis munaputru. Magustatuna.