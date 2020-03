VIIRUS JA TOIT: kas vanaemale viidud supiga võib hirmus haigus edasi kanduda? 

Nii paljud inimesed on tunnistanud, et said COVID-19 nakkuse peale ühist pidulauda. Kas ja kuidas levib viirus toidu kaudu?

Veterinaar- ja terviseamet meenutab Toidutarele saadetud kommentaaris, et viirus vajab paljunemiseks siiski peremeeslooma ehk inimest. Küll aga peaks olema väga teadlik toiduhügieenist, sest nii võib piisknakkusena leviv viirus küll edasi kanduda.