Põnev ja trendikas kimchi aitab immuunsust tugevdada 

Ragne Värk , täna, 06:00

Hapendatud Hiina kapsast valmistatud traditsiooniline Korea kõrvalroog on viimasel ajal väga populaarne ka Eestis. Maitselt on kimchi ühteaegu vürtsikas, küüslaugune ja hapu. Kuigi selle hoidise nimi võib kõlada keerukalt, on valmistamisprotsess lihtne ja retseptki ei nõua mingeid erilisi komponente.