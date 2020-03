NÄDALA KOOK Eriti patune šokolaadikook, et meeleolu paremaks muuta 

5. Tõsta ahjust võetud koogile värskeid marju, nendele beseemass ja määri see laiali. Küpseta kooki veel umbes 20 minutit, kuni beseekiht on kerkinud ja praguneb. Võta kook ahjust välja ja lase vormis maha jahtuda. Kuna kook jääb keskelt mahlaselt „märg“, siis käib asja juurde, et see vajub kergelt keskele kokku. Võta lihtsalt teadmiseks ja ära arva, et oled midagi valesti teinud.