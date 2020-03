VIIRUSEHIRM JA RESTORAN: kuidas söögikohtades käituda, et nakkusohtu vähendada 

Söögikohtade külastamisel on hea kasutada kainet mõistust. Kui sul on plaanis pidulikum õhtusöök peenemas restoranis ei teeks paha teha kohale telefonikõne ja pärida, kas broneering ikka peab ning kuidas koht on valmis klientide vastuvõtuks.

Kindlasti tuleks järgida terviseameti edastatud soovitusi ehk pesema tihedalt käsi, aevastamisel ja nuuskamisel kasutama ühekordseid salvrätte, vältima liigset näo puudutamist ning esimeste haigusilmingute korral jääma koju.

Nüüdseks üldkarantiini tõttu küll juba suletud Itaalia restoranid kehtestasid kuu alguses kohaliku uudisteagentuuri ANSA teatel ise reeglid, mis peaks hoidma nii klientide kui ka teenindajate tervist. Samu soovitusi levitavad ka teised vastutustundliku võõrustamise eest seisvad organisatsioonid üle maailma.

1. Hoia pikivahet

Itaalia, kus restoranikultuur on elu lahutamatu osa, lõid söögikohad viirusehirmu leevendamiseks nn meetri reegli. See tähendab, et kliendid ja teenindajad peaksid igas olukorras jääma üksteisest ühe meetri kaugusele. Osades söögikohtades, kus näiteks toitu tuleb tellida leti ääres, on Roomas suisa ristid maha joonistatud, et klient sellest kaugemale ei liiguks.

Lisaks on Itaalia restoranid kärpinud oma teeninduspinda kahe kolmandiku võrra, et niimoodi tagada rohkem ruumi. Kindlasti tuleks vältida tihedalt üksteise kõrval istumist. Ka istuda tuleks meetrise vahemaaga üksteisest.

2. Maksa ainult viipekaardiga!