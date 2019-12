Toiduuudised SAMM-SAMMULT | Tee ise trühvlid, mis ei jäta kedagi külmaks Retseptid ja fotod: Ragne Värk , täna, 16:48 Jaga: M

GALERII

Kauplustes ja kohvikutes müüdavad käsitsi valmistatud trühvlid maksavad sageli mitu eurot, mistõttu arvatakse, et nende tooraine on kallis ja valmistamine keeruline. Tegelikult on trühvlitegu imelihtne ja Naisteleht soovitab kommiteo enne pühi kindlasti ette võtta.