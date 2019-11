Süsimust söömaaeg: mässamist on palju, aga lõpptulemus on äge!  

Vahet pole, kas värvida toitu ahjust õngitsetud söega või apteegist toodud söetablettidega – mõlemad tuleb kõigepealt kohviveskis ära jahvatada ja siis viis minutit oodata, enne kui kaane ära võtta. „Muidu hõljub must tolm mööda tuba laiali,“ hoiatab kondiiter Sandra Veeremaa. „Mässamist on palju, aga lõpptulemus on äge!“

„Kõik kümmekond retsepti sündisid festivali tarbeks. Varem olid meil menüüs ainult musta küpsisega profitrool “ ütleb Ristikheina kohviku peakondiiter Sandra Veeremaa. Kuigi kohvik on tuntud just maismokkade hulgas, mõtles ta tänase Black Foodi festivali jaoks välja ka soolase pärmitainapiruka. Mustast tainast verivorstipirukas on läbinisti must kui öö. Ja kui must pärmitainas oli juba olemas, küpsetas sellest ka mesimagusaid saiakesi kaneeliga.