TEST: Viimaste hulka jäid nii 45- kui ka 450eurone multicooker  

Amazoni veebipoes algavad võrreldud üheksa multicooker'i hinnad 45 eurost (50 USA dollarit) ja küünivad ligi 455 euroni (500 USA dollarit). Kõige rohkem punkte kogus 230eurone Breville Fast Slow Pro, teiseks jäänu maksab temast ligikaudu 45 eurot vähem. Odavaim pott jäi pingerivis viimaste hulka, kuid kehvemate sekka platseerus ka kalleim, umbes 450eurone Wolf Gourmet Multi-Cooker. Nii, et on, millele veebipoes šopates mõelda.

Sellel mudelil on kiirkeedufunktsioon, mis täidab oma ülesande võrratult. Kuid Breville on testi andmeil ka üks paremaid slow-cooker'eid: viis tundi haudunud loomaliha oli pehme ja hõrk. See masin on ka kibe aurutaja. Erinevalt teistest mudelitest ei lukustu Breville'i kaas aurutamise ajal, nii et kokk saab kontrollida, ega brokoli liiga pehmeks keenud ole.