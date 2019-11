Nüüdisaegsed köögiabilised: multicooker, slow cooker ja pressure cooker 

Imepehmed ribid või madalal temperatuuril kaua küpsenud liha pole enam restoranide privileeg – survekeetja või slowcooker'i omanik võib neid kas või igal argiõhtul kodus valmistada. Ka multikeetjate kohta jagus kasutajatel vaid kiidusõnu.

„Olin seda aparaati piilunud juba mõnda aega, aga osta ei söandanud, sest kartsin, et äkki ilmub kööki seade, mida algul kasutan õhinaga ja siis jääb seisma. Kuid õnneliku juhusena palus ajakiri Nipiraamat multikeetjat proovida ja nii see tore hõbedane aparaat meie koju saabus," tõdeb Sirje, et mis saab veel parem olla, kui kodus köögiriista paar nädalat testida ja siis otsustada, kas sul tekib sellega klapp või mitte. Otsustasime multikeetja ära osta.