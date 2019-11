Vegan toidud PÄEVARETSEPT | Täiesti vastupandamatud kõrvitsakrõpsud Tiina Lebane , täna, 08:06 Jaga: M

Kõrvitsakrõpsud Foto: Jaan Heinmaa

Kõrvitsakrõpsud on täiesti vastupandamatud, kindel! Need on nii head, et tahad kindlasti korraga suurema koguse teha. Miks mitte! Kuid ära siiski pane ühele plaadile rohkem kui maksimaalselt 200 g kõrvitsalaaste, sest muidu need ei küpse piisavalt kuivaks. Võid korraga ka kaks plaaditäit ahju pista. Mida õhema kihi plaadile asetad, seda krõbedam on tulemus. Aga ka õrnalt nätsed krõpsud on ikka head! Kui kasutad pöördõhu režiimi, siis arvesta umbes 25% lühema küpsetusajaga.