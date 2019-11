Toortatar toob tervise + 3 mõnusat retsepti 

Tatar on väärt kraam, sest sisaldab rohkesti magneesiumi, tsinki, B-vitamiini, vaske ja rauda ning on pealegi gluteenivaba. Lisaks puhastab see organismi ja hoiab ootamatu isu kontrolli all.

Toortatar on aga veel tervislikum. Sellele võib vabalt anda suisa supertoiduaine tiitli! See on hästi lahustuv ja omastatav, süües ei teki raskustunnet, samas on täiskõhutunne kindlustatud pikaks ajaks.

Tatar on harjumuspäraselt pruuni teraga, toortatar rohekas. Suurim erinevus seisneb töötluses. Tatralt aurutatakse kestad umbes 80kraadise kuumuse juures, paraku kaotab seesugune töötlemisviis ka märkimisväärselt palju kasulikke aineid. Toortatrakestad eemaldatakse aga kuivkoorimise teel, mistõttu on kõik kasulik alles. Maitselt on toortatar kergelt pähklise mekiga, milles puudub kuumtöödeldud tatrale omane kõrvetatud maitse.

Meie kauplustes on müügil nii toortatratangu, -peentangu, -helbeid kui ka -jahu. Neid tooteid saab kasutada nii soolastes kui ka magusates roogades.

Kasuta toortatart lisandina või vormi-, paja- ja vokiroogades. Valmista hommikuputru, pannkooke, küpsiseid, kooke või teisi küpsetisi. Tervisliku tatrajahu kasutamisel pea meeles, sellega ei saa täielikult asendada nisujahu.