Kaerahelbepuder: Eesti koolilaste lemmik 

Pudruprogrammi eesmärk on tõsta laste teadlikkust tervislikust teraviljatoidust, tutvustada õigeid toitumisvalikuid ja propageerida hommikupudru söömist. „Lapsed on hakanud rohkem putru sööma ja ilmselt on oma roll selles ka pudruprogrammil. Puder oma paljude kasulike omaduste poolest võiks olla nii laste kui kogu pere esimene hommikusöögivalik,“ ütles pudruprogrammi eestvedaja, Balti Veski AS-i kvaliteedi- ja tootmisspetsialist Kadri Luik.