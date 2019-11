Rootsi tippkokk Fredrik Andersson: liha osakaal üha väheneb 

Samas on tema sõnul külmal põhjamaal keerukas süüa vaid juurikaid ja tuleb lisada proteiini, et saada tugevamat toitu. “Põhjamaades on kaks väga traditsioonilist toitu - heeringas ja suitsuliha. Kui me need menüüst välja jätame, ei tule keegi sööma,“ naerab kokk, kes on ka ise suur heeringasõber.

Baklažaanist on saanud taimetoitlaste heeringas. Foto: Tuukka Ervasti

„Sellegipoolest töötame me palju köögiviljadega, ehkki traditsiooniliselt ei ole neid jõululaual nii palju olnud kui tänavu tuleb,“ kinnitab Andersson, et veganite peale on korralikult mõeldud ja toob näiteks baklažaanist tehtud „heeringa“. Taimetoitlaste ühe võimaliku proteiiniallikana kasutatakse üha põnevamalt kaera.

Andersson arvab, et viie aasta pärast on punaste laevade söögilaual veel rohkem köögivilju kui tänavu jõulumenüüs ning vähem liha ja võib-olla isegi kala. ”Et me ei sööks kõhtu liialt liha täis, tuleb seda köögiviljadega kompenseerida,” ei kurvasta kokk, et inimeste toitumisharjumused üha tervislikumaks muutuvad.