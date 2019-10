Toiduvideod VIDEO | Soodsamaid söögielamusi tõotav Tallinna restoranide nädal täitub kiiresti, ent veel on vabu kohti Toimetas Manona Paris | Video: Tatjana Iljina , täna, 17:43 Jaga: M

Homme algab järjekorras kaheteistkümnes Tallinna restoranide nädal, millest võtab tänavu osa 68 tipprestorani. Päev enne nädala algust oli koha broneerinud üle 13 000 inimese Eestist ja välismaalt. Nädala eesmärgiks on tuua toidukultuur inimestele lähemale ja elavdada kodust väljaspool söömist loomuliku osana meie igapäevaelust. "Tallinna restoranide nädal on üheksa aasta vältel pakkunud ehedaid toiduelamusi üle 120 000 inimesele ning andnud tõuke ka teistele sarnastele toidunädalatele üle Eesti. See kõik on saanud võimalikuks vaid tänu teile, head restoranide kokad, abikokad, teenindajad ja juhid,“ ütles avaüritusel Tallinna restoranide nädala eestvedaja Martin Breuer. Korraldajate sõnul on inimesed seni enim huvi tundnud äsja Telliskivis Peeter Piheli eestvedamisel avatud nullkulu põhimõttel tegutseva Fotografiska restorani vastu. Konkurentsi pakkusid ka Tõnis Siiguri juhitavad NOA, Tuljak ja Paju Villa, Kadrioru pärlid Mon Repos ja Mantel