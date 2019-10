Soome köök LIHTNE, SOODNE JA MAITSEV: Kõrvitsaboston Halloweeniks Manona Paris , täna, 09:27 Jaga: M

Keeks, kook. Toidutare. Foto: Tiina Kõrtsini

Ei see pole meie püha, aga jah, me saame seda teha omasemaks. Soome õdedelt näpatud ja tuunitud boston-kakku (ei mingit seost samanimelise linnaga) retsept, milles hulk võid asendatud kõrvitsapüreega on selleks just paras. See küpsetis on hirmuäratavalt lihtne teha, kõik (ka pirtsud lapsed) söövad ja sobib imeliselt hilissügisesse. Teistel aastaaegadel võid täidises kõrvitsapüree asendada mõne muu ollusega, näiteks õuna, virsiku, ploomi, rabarberi jms keedusega.